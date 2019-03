F1, novità in cabina di commento! Ralf Schumacher seguirà la nuova stagione ai microfoni di Sky Germania

La nuova stagione di Formula 1 è ormai alle porte e anche le diverse emittenti televisive stanno cominciando a scaldare i motori, contendendosi esperti e opinionisti di livello internazionale. Sky Germania ha messo a segno un colpo di primo piano aggiudicandosi in qualità di commentatore l’ex pilota tedesco Ralf Schumacher. All’agenzia di stampa DPA il più giovane fratello del sette volte campione del mondo Michael Schumacher si è detto entusiasta di cominciare questa nuova avventura: «La Formula 1 è sempre interessante, non ho lasciato il tema da parte, questa è stata una decisione facile per me».

Nella sua carriera in pista Ralf Schumacher ha corso 180 GP di Formula 1 conquistando sei vittorie e militando nelle scuderie Jordan (1997-1998), Williams (1999-2004) e Toyota (2005-2007). Ritiratosi al termine dell’esperienza con la formazione nipponica, l’ex pilota tedesco è già apparso in televisione come inviato ai microfoni di RTL e saprà sicuramente far valere la propria esperienza anche dalla parte opposta dello schermo.

