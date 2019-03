F1, Mondiale 2019: il calendario completo e le date. Si parte in Australia il 15 marzo

Domenica 17 marzo scatterà il Mondiale F1 2019 con l’attesissimo GP d’Australia 2019, a Melbourne andrà in scena la prima gara di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa e ricca di spettacolo con tanta carne al fuoco. La Ferrari vuole battagliare con la Mercedes e conquistare quell’agognato titolo iridato che manca dal 2007 ma le Frecce d’Argento vorranno proseguire il loro filotto vincente, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno già lanciato il guanto di sfida a Lewis Hamilton che va a caccia del sesto sigillo consecutivo da vero fuoriclasse dell’automobilismo.

I Test di Barcellona hanno dato le prime indicazioni sui valori in campo ma sarà poi la pista a esprimere i verdetti che contano, il Cavallino Rampante è pronto per la sfida contro i Campioni in carica e attenzione anche alla Red Bull che potrà dire la sua con Max Verstappen. Dopo l’esordio nella terra dei canguri ci si sposterà in Bahrain (31 marzo) e poi in Cina (14 aprile), trasferimento in Azerbaijan (28 aprile) e poi ritorno in Europa con Spagna e Montecarlo in rapida successione.

Dopo il GP del Canada sono previste due gare consecutive a fine giugno tra Francia e Austria prima degli appuntamenti di Silverstone e Hockenheim. Si correrà a Budapest il 4 agosto prima di fermarsi un mese per le vacanze estive, si rientrerà con GP del Belgio e GP d’Italia a Monza (8 settembre). Si ripartirà poi per il Giro del Mondo: Singapore, Russia, Giappone, Messico, USA, Brasile e conclusione ad Abu Dhabi addirittura il 1° dicembre.

Di seguito il calendario completo del Mondiale F1 2019, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle varie gare. Tutti i weekend saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALE F1 2019:

17 marzo GP Australia, Melbourne – ore 7.10

31 marzo GP Bahrein, Sakhir – ore 17.10

14 aprile GP Cina, Shanghai – ore 8.10

28 aprile GP Azerbaigian, Baku – ore 14.10

12 maggio GP Spagna, Montmelò – ore 15.10

26 maggio GP Monaco, Montecarlo – ore 15.10

09 giugno GP Canada, Montreal – ore 20.10

23 giugno GP Francia, Le Castellet – ore 15.10

30 giugno GP Austria, Spielberg – ore 15.10

14 luglio GP Gran Bretagna, Silverstone ore 15.10

28 luglio GP Germania, Hockenheim – ore 15.10

04 agosto GP Ungheria, Budapest – ore 15.10

1° settembre GP Belgio, Spa – ore 15.10

8 settembre GP Italia, Monza – ore 15.10

22 settembre GP Singapore, Marina Bay – ore 14.10

29 settembre GP Russia, Sochi – ore 13.10

13 ottobre GP Giappone, Suzuka – ore 7.10

27 ottobre GP Messico, Città del Messico – ore 20.10

3 novembre GP Stati Uniti, Austin – ore 20.10

17 novembre GP Brasile, San Paolo – ore 18.10

1° dicembre GP Abu Dhabi, Yas Marina – ore 14.10

MONDIALE F1: COME VEDERE I GRAN PREMI IN DIRETTA TV E STREAMING

