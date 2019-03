F1, Mondiale 2019: Antonio Giovinazzi riporta l’Italia in pista dopo 8 anni. Grande occasione con un’Alfa Romeo competitiva

La prima tappa del Mondiale di Formula Uno è ormai alle porte, infatti tra soli 3 giorni si scenderà in pista a Melbourne per le prime due sessioni di prove libere che inaugureranno ufficialmente la stagione 2019. Per gli appassionati italiani della categoria c’è grande attesa per il primo capitolo dell’infinita sfida tra Ferrari e Mercedes, ma anche per lo storico esordio da pilota di F1 a tempo pieno di Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo.

Per il nativo di Martina Franca non si tratta di un esordio assoluto in un Gran Premio di Formula 1, visto che ha gareggiato nei primi due weekend del Mondiale 2017 per sostituire l’infortunato tedesco Pascal Wehrlein in Sauber, ma rappresenterà comunque un ritorno dell’Italia nella line-up del Circus dopo 8 anni (Liuzzi e Trulli furono gli ultimi piloti azzurri a completare una stagione da “titolari” nel 2011). Le sensazioni e le prospettive in vista del campionato sono molto positive alla luce dei risultati conseguiti durante i test di Barcellona, in cui Giovinazzi si è dimostrato subito a proprio agio al volante di una C38 molto competitiva specialmente negli stint con poco carico di carburante a bordo.

Il nostro portacolori ha portato a termine egregiamente il programma di lavoro nell’arco delle due settimane catalane non sfigurando nei confronti del più esperto compagno di squadra Kimi Raikkonen (ultimo campione del mondo con la Ferrari nel 2007) e collezionando un totale di 255 giri con un miglior tempo che gli è valso l’undicesima piazza nella classifica combinata dei test. Il potenziale della vettura è molto promettente grazie ad un buon pacchetto aerodinamico supportato dalla potenza del motore Ferrari, tuttavia la bagarre per il quarto posto nel Mondiale costruttori (obiettivo massimo per la stagione dell’Alfa) sembra molto incerta e alla portata di cinque team. Il pugliese classe 1993 lotterà sin dal primo fine settimana per entrare nel Q3 ed in zona punti, cercando di farsi trovare pronto sfruttando un’eventuale occasione per inserirsi nelle posizioni di vertice.

FOTOCATTAGNI