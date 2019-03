F1, la Pirelli non porterà in Australia le gomme più soft. C2, C3 e C4 per Melbourne

Saranno le gomme C2, C3 e C4 quelle a disposizione dei piloti che affronteranno il primo GP di Formula 1 a Melbourne il prossimo 17 marzo. Lo ha comunicato la Pirelli con un tweet.

In particolare, la maggior parte dei piloti ha scelto di portare uno o due treni di C2, le più dure, contrassegnate con il colore bianco, mentre le C3 (gialle, medie) variano in genere tra i due e i tre set (il solo Russell ha deciso di utilizzarne quattro). Tantissimo spazio, invece, per le C4 (rosse, soft), con buona parte dei presenti che hanno optato per nove treni. Diversa è invece la scelta di Ricciardo e Hulkenberg, che ne utilizzano dieci, mentre Williams e Racing Point optano per otto. L’unica differenza tra McLaren, Ferrari e Red Bull è che se Hamilton, Bottas, Vettel, Verstappen e Gasly optano per una combinazione di una C2, tre C3 e nove C4, Leclerc sceglie due C2, due C3 e nove C4.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo