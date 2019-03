F1, la Mercedes porterà una terza versione della W10 nel GP d’Australia. Nuovo cambio in corsa per rispondere alla Ferrari

Un nuovo cambio, una terza versione della W10: la Mercedes non si accontenta e vuol trovare la quadratura del cerchio in vista dell’esordio stagionale nel Mondiale di F1 che avverrà tra un paio di settimane in Australia a Melbourne.

“Anche se siamo molto entusiasti di questa vettura, sappiamo che cambierà di nuovo ogni millimetro quando raggiungeremo la prima gara a Melbourne” le parole di James Allison, direttore tecnico della Mercedes, come riportate da Marca. Prosegue: “Questo significa che avevamo una macchina per i test pre-stagionali e poi la sostituiremo con una nuova vettura che porteremo in quel di Melbourne. Poi noi continueremo a svilupparla per tutto l’anno”.

L’obiettivo è ovviamente quello di rispondere alla Ferrari, apparsa davvero molto performante nei test.

