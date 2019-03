F1, il GP del Messico esce dal Mondiale? Manca l’accordo con Liberty Media per il 2020

Il GP del Messico non dovrebbe essere inserito nel calendario del Mondiale F1 2020. Gli organizzatori dell’evento, infatti, hanno comunicato di aver perso la loro posizione preferenziale dopo non aver firmato il nuovo accordo con Liberty Media: l’opzione scadeva il 28 febbraio, le trattative andranno avanti e si cercheranno le risorse finanziarie per mantenere l’evento ma per il momento la gara non fa parte del campionato. L’edizione del 2019 potrebbe dunque essere l’ultima per il GP del Messico.

