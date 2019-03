I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo (il 15 marzo si inizierà con le libere) nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne (Australia).

Il quadro della situazione è il seguente: Ferrari e Mercedes davanti a tutti. Cambiano i regolamenti ma quanto avvenuto nell’ultimo periodo rimane scolpito nella pietra. Sul circuito catalano si è assistito al proemio di tutta una stagione. Sì perché quei tre millesimi che hanno separato Lewis Hamilton da Sebastian Vettel sono la cartina di tornasole di quello che ci si aspetta. Alle spalle delle due grandi rivali c’è la Red Bull. La monoposto progettata dalla mente geniale di Adrian Newey sembra essere particolarmente “gentile” sugli pneumatici Pirelli e questo aspetto lo si era già evidenziato nella seconda parte del 2018, quando soprattutto Verstappen si era messo in luce in gara. Pertanto, la vettura anglo-austriaca merita considerazione. Lo stesso discorso vale per l’Alfa Romeo Racing. La C38, con alla guida Antonio Giovinazzi e l’ex ferrarista Kimi Raikkonen, ha fatto vedere ottime qualità e la candidatura a quarta forza del campionato è seria. Il motore Ferrari di cui la macchina è dotata fornisce un grande aiuto e quindi ci si possono aspettare ottime cose dalla creatura del “Biscione”, anche grazie all’avveniristica soluzione dell’alettone anteriore outwash, ancor più estremo di quello presente sulla Ferrari.

Di seguito la programmazione del primo round iridato in Australia che godrà della diretta esclusiva di Sky Sport e di quella in differita di TV8. OA Sport coprirà con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 15 aprile

ore 2.00-3.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 4.00 e 16.15, F1, Prove libere 1, repliche

ore 6.00-7.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 10.30, 14.00, 18.00, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 16 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 4.00-5.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 7.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 9.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 17 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 6.10, F1, Gara, diretta

ore 10.00, 14.00 e 20.00, F1, Gara, repliche

ore 18.00 e 23.30, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD (programmazione da definire ufficialmente)

Sabato 16 marzo

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 17 marzo

ore 21.00, F1, Gara, differita

