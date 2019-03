F1, come vedere in tv il GP d’Australia 2019: orari e programma del fine settimana. Streaming, dirette e differite

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo andrà in scena il Gran Premo d’Australia 2019, prima tappa stagionale del Campionato del Mondo di Formula 1. Dopo la lunga pausa invernale è finalmente giunto il momento di far parlare il cronometro, con i vari team che non potranno più nascondersi per andare a caccia dei primi 26 punti (25 per la vittoria+1 punto bonus per il giro veloce in gara) in palio per il campionato.

Si preannuncia una lotta a tre per il successo con Ferrari, Red Bull e Mercedes sulla carta nettamente superiori al resto della concorrenza, anche se i risultati emersi nelle due settimane di testa a Barcellona vanno sempre presi con le molle. La scuderia di Maranello sembra aver progettato una monoposto molto competitiva e in grado di reggere il confronto con gli altri due top team, perciò ora toccherà a Sebastian Vettel e Charles Leclerc riportare in Italia il titolo iridato dopo 12 anni. Grande attesa in chiave azzurra anche per l’esordio di Antonio Giovinazzi nel ruolo di pilota ufficiale a tempo pieno di Formula 1 (aveva già disputato 2 GP nel 2017 in sostituzione di Wehrlein in Sauber) alla guida dell’Alfa Romeo motorizzata Ferrari.

Di seguito la programmazione del primo round stagionale in Australia che godrà della diretta esclusiva di Sky Sport e di quella in differita di TV8. OA Sport coprirà l’evento con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 15 marzo

ore 2.00-3.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 4.00 e 16.15, F1, Prove libere 1, repliche

ore 6.00-7.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 10.30, 14.00, 18.00, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 16 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 4.00-5.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 7.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 9.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 17 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 6.10, F1, Gara, diretta

ore 10.00, 14.00 e 20.00, F1, Gara, repliche

ore 18.00 e 23.30, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Sabato 16 marzo

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 17 marzo

ore 21.00, F1, Gara, differita

