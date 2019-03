F1, Charles Leclerc sul debutto del Mondiale 2019: “Sarà una gara speciale a Melbourne, non vedo l’ora di correre”

Charles Leclerc è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus.

Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ottima con i colori dell’Alfa Romeo-Sauber condita da dieci top-10 centrate, Leclerc vuol far vedere nell’abitacolo della SF90 di essere all’altezza della situazione. Nel corso dei test a Barcellona la sua velocità si è notata fin da subito e ne sono ben consci anche Mattia Binotto e i suoi uomini. Per questo le attese sul suo conto, fin dal primo round di Melbourne (Australia) in programma il 17 marzo, sono molte: “Ovviamente si tratta di una gara molto speciale per me, sarà il mio debutto con la Ferrari e questo rende questo GP d’Australia unico. Ho già dei bei ricordi legati a Melbourne perché è ad Albert Park che ho esordito in Formula Uno lo scorso anno“, le parole di Charles (fonte: it.motorsport.com).

Guardando alle prove svolte in Catalogna, nelle quali i riscontri del giovane pilota del Principato sono stati molto simili a quelli del compagno di squadra Sebastian Vettel, c’è soddisfazione nelle considerazioni di Leclerc, consapevole però che da Melbourne ci saranno i punti in ballo: “Il lavoro svolto durante i test è stato soddisfacente e non vedo l’ora di scendere in pista perché è nel weekend di gara che bisogna raccogliere i frutti di quanto si è fatto durante l’inverno. Voglio ottenere un bel risultato“.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI