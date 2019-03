Eintracht Francoforte-Inter, come vederla in tv. Programma, orario e streaming degli ottavi di Europa League 2019

Giovedì 7 marzo 2019 l’Inter affronterà in Germania l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale di Europa League di calcio. La sfida inizierà alle 18.55 e sarà visibile in tv su SkySport Uno.

Non poteva esserci avversario peggiore per i neroazzurri, reduci dalla brutta sconfitta contro il Cagliari ed ora pericolosamente in bilico nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. A tenere banco c’è sempre il caso Icardi, con le continue esternazioni di Wanda Nara che non fanno altro che distrarre la squadra e ledere la serenità dello spogliatoio.

L’Eintracht, oltretutto, attraversa un ottimo periodo di forma ed in Bundesliga è risalito fino al quinto posto, a sole tre lunghezze dal quarto e dunque in piena corsa per l’approdo in Champions. In casa è una squadra temibile, supportata da un ambiente caldissimo. Inoltre gli uomini di Spalletti dovranno fare i conti anche con il letale bomber serbo Luka Jovic, classe 1997 che in questa stagione ha già messo a segno 21 reti tra Campionato ed Europa League: su di lui è forte l’interessamento della Juventus ed anche dello stesso club meneghino.

Eintracht Francoforte inizierà alle ore 18.55 di giovedì 7 marzo e sarà visibile in tv esclusivamente a pagamento su SkySport Uno (canale 201 della piattaforma satellitare) ed in streaming su SkyGO.

PROGRAMMA EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER, ANDATA OTTAVI EUROPA LEAGUE

GIOVEDI’ 7 MARZO

Ore 18.55, Eintracht Francoforte-Inter

Diretta tv: SkySport Uno (canale 201 della piattaforma satellitare)

Diretta streaming: SKYGO

