Combinata nordica oggi, staffetta Mondiali 2019 (2 marzo): orario d’inizio e come vederla in tv. Tutti gli italiani in gara

Si chiude il programma dei Mondiali di combinata nordica: oggi, sabato 2 marzo, va in scena l’ultimo appuntamento, la staffetta 4×5 km in quel di Seefeld con il salto sul trampolino HS109. In gara anche l’Italia che proverà a far bella figura: difficile per Alessandro Pittin e compagni sognare in grande. Andiamo a scoprire il programma, l’orario d’inizio e come seguire in TV la gara.

Mondiali Combinata nordica 2019

Sabato 2 marzo

Staffetta 4×5 km / salto HS109

Ore 11.00 Salto

Ore 14.45 Sci di fondo

Italiani in gara: Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Foto: FISI