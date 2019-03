Combinata nordica, Mondiali 2019: una staffetta piena di colpi di scena, Riiber fa volare la Norvegia. Italia settima

Una staffetta davvero appassionante a chiudere il programma dei Mondiali di combinata nordica in quel di Seefeld (Austria). Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro sono i grandi favoriti della Norvegia, discreti sul trampolino HS109, eccellenti, soprattutto dal punto di vista tattico, nella 4×5 km di sci di fondo. Da trascinatore, per l’ennesima volta, è il padrone della stagione: il vincitore della Coppa del Mondo e della prova individuale Jarl-Magnus Riiber.

Ci hanno provato i padroni di casa dell’Austria a cambiare le carte in tavola: partiti davanti dopo un’eccellente prova di salto, hanno tentato il tutto per tutto con Gruber, salvo poi arrendersi alle rimonte altrui. Norvegia sempre in gestione, strepitosa invece la Germania che è riuscita a rimontare con un mostruoso Eric Frenzel (ha dovuto recuperare i tanti secondi persi da un deludente Rydzek). Il Giappone, partito in ottima posizione, anche con un po’ di sfortuna non è riuscito ad accodarsi al treno dei migliori. In tre a giocarsi l’oro, le grandi favorite: una frazione davvero anomala quella conclusiva, che sembrava addirittura una gara di ciclismo su pista, con i tre atleti a guardarsi praticamente per quattro quinti di gara. Alla fine la condizione e la classe di Riiber hanno fatto la differenza: lo scatto sul finale, con Geiger ad inseguire e ad accontentarsi dell’argento, mentre i padroni di casa si sono assestati in terza piazza. Quarto il Giappone, poi la Finlandia.

Davvero da dimenticare la giornata in casa azzurra: una buonissima Italia è solo settima, a causa di una squalifica arrivata nel salto per Samuel Costa (azzurri costretti a partire undicesimi). Splendida la rimonta per Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin e lo stesso Costa, da segnalare che senza la penalizzazione sarebbe stata certamente quinta piazza per l’Italia.

Foto: Lapresse