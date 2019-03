Combinata nordica, a Oslo riparte la Coppa del Mondo. Riiber vuole il successo nella tappa di casa. Italia con Pittin, Costa e Kostner

Dopo i Mondiali di Seefeld (Austria) la Coppa del Mondo di combinata nordica riparte da Oslo (Norvegia), dove sabato si svolgerà una Gundersen dal trampolino lungo di Holmenkollen (HS134). Alle 9.00 ci sarà il segmento di salto, mentre alle 13.30 si lotterà per la vittoria nei 10 km di fondo. Come di consueto la gara sarà preceduta dal PCR, in programma venerdì alle 11.00.

I riflettori saranno puntati ancora una volta su Jarl Magnus Riiber che vorrà conquistare il successo nella tappa di casa. Il fuoriclasse norvegese, già certo di alzare la prima sfera di cristallo della carriera, ha ottenuto ben tre medaglie nella rassegna iridata austriaca: l’oro nella Gundersen dal trampolino piccolo e nella staffetta e l’argento nella Team Sprint. A Oslo Riiber ha centrato la prima vittoria in Coppa del Mondo nel 2016 ed ora ritorna da numero uno del circuito, pronto a dettare ancora legge davanti al proprio pubblico. Con questa località ha un feeling speciale anche il giapponese Akito Watabe, che ha già ottenuto quattro successi ad Oslo, e sarà uno dei principali avversari di Riiber. Attenzione poi all’austriaco Franz-Josef Rehrl, ai tedeschi Fabian Riessle e Vinzenz Geiger e agli altri norvegesi Joergen Graabak ed Espen Bjoernstad.

A caccia di un buon piazzamento i tre azzurri in gara: Alessandro Pittin, Samuel Costa e Aaron Kostner. Per Pittin c’è tanta voglia di riscatto dopo un Mondiale sotto le aspettative e proverà a tornare protagonista ad Oslo, dove salì sul terzo gradino del podio nel 2015. La rassegna iridata è stata amara anche per Costa, che è stato squalificato nella staffetta, ma aveva comunque dato segnali positivi dal trampolino, e ora proverà ad ottenere la prima top 10 della stagione. A Seefeld ha brillato invece il giovane Kostner, 13° nella Gundersen dal trampolino lungo e pronto a centrare un risultato importante anche in Norvegia.

Foto: FISI