Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2018-2019: la graduatoria generale. Jacobellis e Samkova in testa, terza Moioli

Inizia la Coppa del Mondo di snowboardcross, una delle discipline più spettacolari di tutto il circo bianco. Sette le tappe in programma, si comincia dall’Italia, in quel di Cervinia, poi si riparte nel 2019 per andare a caccia della sfera di cristallo che si assegnerà a Veysonnaz (Sui) nell’ultima gara stagionale. Michela Moioli vuole confermarsi: l’azzurra, campionessa olimpica, è anche la detentrice del titolo già conquistato anche nel 2016. Tante le rivali agguerrite: dalla statunitense Lindsey Jacobellis alla ceca Eva Samkova passando per la pattuglia francese (Moenne Loccoz e Trespeuch) fino ad arrivare alla britannica Charlotte Bankes. Andiamo a scoprire la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di snowboardcross.

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2019:

1 JACOBELLIS Lindsey USA 3400.00

1 SAMKOVA Eva CZE 3400.00

3 MOIOLI Michela ITA 2050.00

4 BANKES Charlotte GBR 1850.00

5 MOENNE LOCCOZ Nel. FRA 1700.00

6 TRESPEUCH Chloe FRA 1300.00

7 CASANOVA Lara SUI 1290.00

8 PETIT LENOIR Manon FRA 1120.00

9 BELINGHERI Sofia ITA 920.00

10 BRUTTO Raffaella ITA 860.00

