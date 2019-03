Ciclismo, Vincenzo Nibali si carica verso le Strade Bianche: lo Squalo cerca segnali verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia

Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale: lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una corsa di un giorno che servirà per entrare a tutti gli effetti nel vivo di questo annata dopo un 2018 molto sfortunato: oltre 60 km di sterrato e tratti impegnati immersi nelle colline toscane prima dell’arrivo in Piazza del Campo a Siena, un percorso estremamente esigente che metterà a dura prova tutti i ciclisti e che si adatta bene alle caratteristiche del siciliano desideroso di mettersi in mostra nel miglior modo possibile e di avvicinarsi con ancora più convinzione alla Milano-Sanremo dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Vincenzo Nibali ha tratto buone indicazioni dalla sua avventura negli Emirati Arabi Uniti, il bilancio al termine della corsa a tappe in Medio Oriente è estremamente soddisfacente e il lavoro svolto durante l’inverno dovrà dare dei frutti tra qualche settimana perché l’obiettivo più importante è il Giro d’Italia. La preparazione del 34enne è incentrata sulla Corsa Rosa, si è focalizzato anche su un lavoro mirato per interpretare al meglio le cronometro (in galleria del vento insieme a Rohan Dennis, Campione del Mondo delle prove contro il tempo) e le Strade Bianche rappresentano un momento di passaggio importante per valutare la resistenza in una frazione impegnativa e per mettersi nuovamente alla prova. Questi sono comunque gli eventi ideali per il guizzo del fuoriclasse siciliano, il tracciato si presta perfettamente a colpi di mano e di genio che sono nelle corde di Enzo: non è da escludere che si inventi qualcosa per dare spettacolo ed entusiasmare i tanti appassionati che si attendono una sua magia.

Lo scorso anno le Strade Bianche non furono particolarmente fortunate per il vincitore del Tour de France 2014, che dopo questo appuntamento parteciperà alla Tirreno-Adriatico proprio per preparare al meglio la Classicissima, a seguire un mese di stacco e poi l’appuntamento con la Liegi-Bastogne-Liegi con cui ha i conti aperti. La lunga primavera dello Squalo è appena incominciata…

Foto: Valerio Origo