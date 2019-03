Ciclismo, Tour de France 2019: Adam Yates conferma la presenza al GT translpino. Simon sarà al Giro

La conferma arriva dal sito cyclingnews.com: Adam Yates avrebbe confermato la sua partecipazione alla prossima edizione del Tour de France, dove sarà capitano della Mitchelton-Scott. Il britannico ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di salire sul podio, dopo il quarto posto del 2016 (con la vittoria della Maglia Bianca quale miglior giovane), mentre lo scorso anno terminò soltanto 29°.

Queste le dichiarazioni di Adam Yates: “Sono davvero entusiasta di tornare al Tour quest’anno, l’anno scorso abbiamo commesso alcuni errori che ci sono costati ed è stata una grande delusione, quindi sarà bello tornare indietro e correggerli. Anche se ho altre gare prima, tutto quello che sto facendo è lavoro per il Tour“. Restando in casa Yates, il gemello Simon correrà invece il Giro: “In questo momento il Tour non fa per me“.

Adam Yates ricorda così il Tour del 2016: “Ovviamente il 2016 è stato un momento clou per me personalmente, aver corso per quasi due settimane in Maglia Bianca e finire al quarto posto in classifica generale è stata un’esperienza incredibile e ho confermato a me stesso che posso correre al massimo livello per tre settimane“.

Foto: Valerio Origo