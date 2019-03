Ciclismo, svelato il percorso del Giro Rosa 2019! Partenza in Piemonte e arrivo a Udine dopo dieci tappe

Svelato proprio in occasione della Festa della Donna il percorso del Giro Rosa 2019, 30a edizione della più importante corsa a tappe ciclistica al femminile che si svolgerà dal 5 al 14 luglio. Saranno in totale dieci le frazioni in programma, per un totale di circa 920 km. Soltanto quattro le regioni interessate quest’anno: Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La partenza avverrà da Cassano Spinola, piccolo comune in provincia di Alessandria, mentre l’arrivo sarà collocato nel centro di Udine. Il percorso si presenta molto movimentato e ogni frazione riserverà spettacolo e possibili sorprese.

La prima tappa vedrà le formazioni impegnate in un’inedita cronometro a squadre, non particolarmente lunga ma ricca di insidie e già importante in ottica distacchi in classifica generale. Arrivo in leggera salita per la seconda frazione, anch’essa molto breve e interamente posta nel torinese. Decisamente impegnativo il tracciato della terza tappa, con il traguardo collocato in vetta all’ascesa di Piedicavallo, in provincia di Biella, primo vero e proprie esame per le ambizioni di classifica delle atlete. La quarta frazione sembrerebbe invece la più agevole: percorso lineare e prevalentemente pianeggiante da Lissone a Carate Brianza. Il giorno successivo andrà invece in scena la tappa regina, con l’arrivo in cima al mitico Passo Gavia. Nessun riposo per le protagoniste della corsa, impegnate nella sesta frazione in una cronoscalata individuale verso Teglio, in provincia di Sondrio, prima di un’altra tappa decisamente insidiosa in programma sulle strade del vicentino. Un paio di GPM movimenteranno anche l’ottava giornata, da Vittorie Veneto a Maniago, mentre la conclusione sarà affidata a due frazioni interamente friulane: la prima con l’arrivo in salita di Chiusaforte e la seconda con la conclusione finale nel cuore di Udine.

CALENDARIO GIRO ROSA 2019

venerdì 5 luglio

prima tappa: CASSANO SPINOLA-CASTELLANA (18 km, cronometro a squadre)

sabato 6 luglio

seconda tappa: VIU-VIU (78.3 km)

domenica 7 luglio

terza tappa: SAGLIANO MICCA-PIEDICAVALLO (104.1 km)

lunedì 8 luglio

quarta tappa: LISSONE-CARATE BRIANZA (100.1 km)

martedì 9 luglio

quinta tappa: PONTE IN VALTELLINA-PASSO GAVIA (100.7 km)

mercoledì 10 luglio

sesta tappa: CHIURO-TEGLIO (12.1 km, cronometro individuale)

giovedì 11 luglio

settima tappa: CORNEDO VICENTINO-SAN GIORGIO DI PERLENA (128.3 km)

venerdì 12 luglio

ottava tappa: VITTORIO VENETO-MANIAGO (133.3 km)

sabato 13 luglio

nona tappa: GEMONA-CHIUSA FORTE (125.5 km)

domenica 14 luglio

decima tappa: SAN VITO AL TAGLIAMENTO-UDINE (120 km)

