Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Simone Consonni settimo provvisorio nell’omnium, Miriam Vece in finale nei 500 metri

Simone Consonni si trova in settima posizione dopo le prime due prove dell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). L’azzurro ha chiuso al quinto posto lo Scratch, vinto dallo spagnolo Albert Torres Barcelo e al nono la Tempo Race, in cui ha fatto la differenza il britannico Ethan Hayter, che guida la classifica provvisoria con 74 punti. Alle sue spalle il neozelandese Campbell Stewart a 70 e Torres Barcelo a 66, mentre Consonni è a quota 56 e resta quindi in piena corsa per le medaglie.

Prova brillante di Miriam Vece, che vola in finale nei 500 metri a cronometro. La giovane azzurra ha fatto registrare l’ottavo tempo nelle qualificazioni in 34.127, che le permette di ottenere l’ultimo pass per l’atto conclusivo. Migliore prestazione della russa Daria Shmeleva in 33.554, davanti all’australiana Kaarle McCulloch (33.556) e alla tedesca Miriam Welte (33.598).

Nell’inseguimento Silvia Valsecchi e Simona Frapporti chiudono rispettivamente in 12ma (3:37.338) e 15ma posizione (3:39.018). La finale per l’oro sarà tra la tedesca Lisa Brennauer (3:25.697) e l’australiana Ashlee Ankudinoff (3:25.921), mentre quella per il bronzo sarà tra l’altra tedesca Lisa Klein (3:27.670) e la neozelandese Kirstie James (3:28.407).

Infine si sono definiti gli accoppiamenti per i quarti di finale della velocità maschile: l’olandese Jeffrey Hoogland contro l’atleta di Trinidad e Tobago Nicholas Paul, l’olandese Harrie Lavreysen contro l’australiano Nathan Hart, il polacco Mateusz Rudyk contro il russo Denis Dmitriev e il neozelandese Ethan Mitchell contro l’australiano Matthew Glaetzer.

Foto: Twitter