Ciclismo, risultati Elite-Under 23: il Team Colpack vince a cronometro, Venchiarutti domina la Popolarissima

La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi di caratura nazionale: in Veneto nel circuito della “104ma Popolarissima” a Treviso e in Toscana con la “Cronosquadre della Versilia Michele Bartoli” a Forte dei Marmi. Andiamo a vedere i risultati.

Il friulano Nicola Venchiarutti si aggiudica in volata la “104ma Popolarissima”. Il velocista del Cycling Team Friuli riesce ad aggiudicarsi la prima vittoria stagionale rivelandosi nettamente il più veloce tra gli atleti in fuga. Grande bagarre nel finale quando, ad una trentina di chilometri dal traguardo, riesce ad uscire dal gruppo un drappello di 20 unità, sul quale sono rinvenuti alcuni atleti senza che gli inseguitori riuscissero mai a chiudere il gap. Mantenendo un vantaggio esiguo di appena 10 secondi, i 26 battistrada, dopo una corsa infuocata dai continui scatti, si sono presentati sul lungo rettilineo d’arrivo nel cuore di Treviso, per giocarsi l’esito della corsa allo sprint a ranghi ristretti. E’ il treno del Cycling Team Friuli che lancia alla perfezione Nicola Venchiarutti fino agli ultimi 150 metri, davanti a Cristian Rocchetta (General Store) e Samuele Zambelli (Iseo Serrature Rime).

Il treno del Team Colpack mette il sigillo alla “Cronosquadre della Versilia Michele Bartoli 2019”. Una grande prestazione e una splendida vittoria per la formazione bergamasca di Antonio Bevilacqua. Con i sei ragazzi sul gradino più alto del podio, la Colpack bissa il successo della scorsa edizione nella cronosquadre disputatasi a Forte dei Marmi, in Toscana. Il trenino composto da Jalel Duranti, Filippo Rocchetti, Andrea Toniatti, Alessandro Covi, Paolo Baccio e Giulio Masotto ha percorso i 31 km del tracciano con il tempo di 34’46”15 alla media oraria dei 53,499 km/h battendo per meno di un secondo la Dimension Data for Qhubeka e sul gradino più basso del podio, a 10 secondi di distanza, la formazione della Casillo Maserati.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Chiara Domeniconi