Ciclismo, l’UCI sui casi doping in Austria: “Non siamo coinvolti nell’inchiesta, non sappiamo nulla delle confessioni”

L’Unione Ciclistica Internazionale è intervenuta in merito allo scandalo doping che sta scuotendo l’Austria, in mattinata si è infatti diffusa la notizia del coinvolgimento di Stefan Denifl e Georg Preidler. La UCI ha pubblicato un comunicato in cui spiega la propria posizione in merito ai fatti: “Siamo venuti a conoscenze delle rivelazioni emerse nell’inchiesta condotta dalle autorità austriache e dalla Wada nel mondo dello sci nordico. Non essendo coinvolti nell’inchiesta, al momento non disponiamo di informazioni dirette circa le confessioni rese da due corridori”.

L’ente sovrano del ciclismo mondiale ha dichiarato di aver chiesto alla CAFD (la Fondazione Antidoping del ciclismo) di sollecitare la cooperazione delle autorità austriache e della Wada in modo da poter raccogliere tutte le informazioni in merito ai fatti che coinvolgono l’universo ciclistico. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: Valerio Origo