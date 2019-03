Ciclismo, chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex moglie

Chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Sara Polino, pm di Lucca, ha chiesto che l’ex ciclista venga processato per maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex moglie. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 marzo, il celeberrimo velocista è accusato di maltrattamenti in famiglia (rischia una pena da due a sei anni) e di atti persecutori (6 mesi-4 anni) nei confronti di Sabrina Landucci. Il Campione del Mondo 2002 è accusato anche di minacce nei confronti di Silvio Giusti, attuale compagno della donna e noto al pubblico per le sue esperienze da calciatore con le maglie di Chievo, Siena e Lucchese.

I fatti contestati risalgono al periodo che va tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017. SuperMario avrebbe compiuto, come riporta la richiesta di rinvio a giudizio, “una serie di atti lesivi dell’integrità fisica e psichica dell’ex moglie, con pugni, schiaffi, calci, lesioni e minacce di morte”. La signora Landucci ha affermato che il 6 gennaio 2017 è stata aggredita davanti a colleghi e clienti nel centro sportivo, Cipollini le avrebbe afferrato il collo e le avrebbe sbattuto la testa contro il muro costringendola a recarsi al pronto soccorso (7 giorni di prognosi). La coppia è divorziata dal 2005 e si era sposata nel 1993, i due ex coniugi hanno due figlie (Lucrezia e Rachele).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Fonte: Corriere della Sera

Foto: William Perugini / Shutterstock.com