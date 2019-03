Ciclismo, anche Stefan Denifl e Georg Preidler coinvolti nello scandalo doping in Austria

Lo scandalo doping scoppiato in Austria ai Mondiali di sci nordico di Seefeld si allarga anche al ciclismo. La scorsa settimana la polizia austriaca aveva arrestato cinque fondisti e nelle ultime ore, secondo quanto riportatato dagli organi di stampa nazionale, i corridori austriaci Stefan Denifl e Georg Preidler avrebbero confessato di aver utilizzato pratiche dopanti tra cui le trasfusioni di sangue.

Il primo nome uscito è stato quello di Denifl, che nel 2017 aveva conquistato una tappa alla Vuelta a España con la maglia della Aqua Blue Sport. In questa stagione il 31enne austriaco avrebbe dovuto correre con la CCC, ma lo scorso dicembre aveva rinunciato a sorpresa al contratto, una scelta che sarebbe ora spiegabile. Oggi è uscito anche il nome di Preidler, vincitore lo scorso anno di una tappa al Giro di Polonia e tutt’ora in attività con la Groupama-FDJ, con cui ha corso il Tour du Haut Var due settimana fa. Una vicenda quindi tutta in divenire e non è escluso che nelle prossime ore possano essere coinvolti altri atleti.

Foto: Twitter