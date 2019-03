Calcio, Serie A 2019: la Lazio si prende il derby, il Milan scavalca l’Inter. Pari spettacolo tra Empoli e Parma

Tre anticipi densi di spettacolo quelli andati in scena oggi per la 26ma giornata della Serie A di calcio: alle ore 15.00 pari tra Empoli e Parma, alle ore 18.00 pesantissima vittoria del Milan sul Sassuolo, mentre alle ore 20.30 la Lazio fa suo il derby capitolino, annichilendo la Roma.

Pari pirotecnico tra Empoli e Parma: in Toscana termina 3-3. Emiliani per tre volte in vantaggio e per tre volte riacciuffati: nel primo tempo in gol Gervinho al 13′, pari di Dell’Orco al 19′, al 45′ nuovo vantaggio ospite con Rigoni, nella ripresa impatta Caputo dal dischetto al 59′, nuovo vantaggio del Parma con Bruno Alves al minuto 85, pareggia ancora al 90′ Silvestre.

Basta un gol di Musacchio al 35′ del primo tempo al Milan per battere il Sassuolo: i rossoneri superano l’Inter, salendo a quota 48 contro i 47 punti dei cugini nerazzurri e si issano al terzo posto della classifica. I neroverdi perdono l’occasione di avvicinare la colonna sinistra della graduatoria e restano bloccati a 31 punti.

Il derby capitolino premia la Lazio: Roma annichilita e battuta 3-0 sotto i colpi di Caicedo (12′) nel primo tempo, e di Immobile (rigore al 73′) e Cataldi (89′) nella ripresa. I giallorossi restano quinti in classifica e rimandano l’aggancio all’Inter, anzi vedono avvicinarsi i biancocelesti, ora distanti soltanto tre punti.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock