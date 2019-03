Calcio, Serie A 2019: il Toro incorna il Chievo, Quagliarella trascina la Samp. Pussetto regala mezza salvezza all’Udinese

Nelle quattro partite giocate oggi per la 26ma giornata della Serie A di calcio spiccano i successi del Torino per 3-0 sul Chievo (ore 12.30) e dell’Udinese per 2-1 sul Bologna nello scontro diretto per la salvezza. Vince anche la Samp, che espugna il campo della SPAL per 1-2 grazie ad una doppietta del solito Quagliarella, infine pari a reti inviolate tra Genoa e Frosinone.

Un destro devastante di Andrea Belotti, la conclusione di pregevole fattura di Rincon e il tris di Simone Zaza valgono il successo nel finale al Torino di Walter Mazzarri contro il Chievo. Tre punti importanti per i granata che agganciano la Lazio a quota 41 punti (sesta posizione), con i biancocelesti che però hanno una partita in meno. Gli uomini di Mimmo Di Carlo restano invece in ultima posizione a quota 10 punti nella graduatoria generale.

Finisce 0-0 a Marassi tra Genoa e Frosinone in una delle tre partite della Serie A giocate alle ore 15.00. Ospiti in dieci per quasi un’ora di gioco per il rosso a Cassata (doppio giallo) al 34′, ma padroni di casa incapaci di colpire. Liguri a quota 30 a metà classifica, ciociari penultimi a 17.

L’Udinese supera per 2-1 il Bologna e guadagna tre punti pesantissimi contro una diretta rivale per la salvezza: al rigore nel primo tempo di De Paul risponde Palacio, poi nella ripresa è decisiva la rete di Pussetto. Friulani a quota 25 con 7 lunghezze di margine sul Bologna, al momento in zona retrocessione.

Una doppietta di Quagliarella consente alla Sampdoria di espugnare per 1-2 il terreno di gioco della SPAL: l’attaccante blucerchiato va in gol al 4′ ed all’11’, in entrambi i casi con marcature di pregevole fattura. A nulla serve alla formazione estense il gol della bandiera siglato su punizione in pieno recupero da Kurtic.

