Boxe, Europei Under 22 2019: cinque italiane su sette in semifinale! Domani sei azzurri impegnati nei quarti

Si conclude con un bottino più che valido la giornata delle azzurre agli Europei Under 22 di boxe in corso di svolgimento a Vladikavkaz, Russia: cinque delle nostre sette rappresentanti, infatti, trovano l’accesso alle semifinali, che si disputeranno tra venerdì 15 e sabato 16. Andiamo a vedere quanto accaduto oggi.

Sono due le nostre portacolori a vincere per decisione unanime dei giudici: Rebecca Nicoli e Angela Carini, vittoriose rispettivamente nei 60 e 69 kg sulla greca Nikoleta Pita e sulla norvegese Madeleine Angelsen. 4-1, invece, per Roberta Bonatti (48 kg) contro la francese Gloria D’Almeida e Giovanna Marchese (51 kg) opposta all’irlandese Niamh Earley. Passa col minimo scarto (3-2) Irma Testa nei 57 kg, in cui a cadere sotto i suoi colpi è la russa Lidia Vorontsova. Escono di scena, invece, Giordana Sorrentino (54 kg), sconfitta per verdetto unanime dalla russa Anastasiya Artamonova, e Francesca Martusciello (64 kg), il cui incontro è stato interrotto per decisione dell’arbitro, consentendo il passaggio del turno all’armena Ani Hovsepyan.

Domani vedremo sul ring sei uomini: si tratta di Christian Zara (52 kg), Francesco Iozia (60 kg), Gianluigi Malanga (64 kg), Damiano Cordella (49 kg), Salvatore Scala (+91 kg) e Gianluca Russo (56 kg).

Foto: FPI