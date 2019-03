Boxe, Europei Under 22 2019: Christian Zara e Gianluca Russo esordiscono vittoriosamente nei 52 e 56 kg

Due soli italiani impegnati nella giornata di oggi agli Europei di boxe Under 22 in corso di svolgimento a Vladikavkaz, Russia: entrambi, però, esordiscono con successo. Christian Zara e Gianluca Russo, infatti, superano gli ottavi di finale nei rispettivi tornei riservati alle categorie 52 kg e 56 kg.

Zara, in particolare, supera con pochissima fatica il tedesco Christopher Andreas Goman, battuto per decisione unanime dei giudici con cartellini quasi identici: quattro 30-27, un 30-25. Meno semplice, invece, è l’opera di Russo, che per un paio di riprese non riesce completamente a venire a capo del moldavo Victor Vacula, prima di emergere in modo chiaro nella terza. Il verdetto, in questo caso, non è unanime, con l’azzurro che prevale per 4-1.

Zara, nei quarti, sfiderà il georgiano Nodari Darbaidze, mentre Russo se la vedrà con il russo Sergey Iarulin.

Ben sette le azzurre sul ring domani per i loro combattimenti di quarti di finale: Irma Testa (57 kg), Giordana Sorrentino (54 kg) e Rebecca Nicoli (60 kg) tornano in scena affrontando rispettivamente Liudmila Vorontsova (Russia), Anastasiya Artamonova (Russia) e Nikoleta Pita (Grecia). Per quel che riguarda le altre, all’esordio, nei 48 kg Roberta Bonatti si confronterà con la francese Gloria D’Almeida, nei 51 kg Giovanna Marchese combatterà contro l’irlandese NIamh Earley, nei 64 kg Francesca Martusciello darà vita all’incontro con l’armena Ani Hovsepyan, infine nei 69 kg Angela Carini avrà di fronte la norvegese Madeleine Angelsen.

