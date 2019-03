Boxe, Europei Under 22 2019: ottimo esordio di Rebecca Nicoli, battuta Esman e pass per i quarti di finale

A Vladikavkaz (Russia) sono incominciati gli Europei Under 22 di boxe, oggi era impegnata solo un’italiana sul ring dello Sports Complex Manege. Esordio vincente per Rebecca Nicoli che ha sconfitto la russa Esman per 4-1 tra le 60 kg e si è così qualificata ai quarti di finale dove affronterà la greca Pita. La nostra portacolori ha dominato l’incontro con grande autorevolezza e ha controllato l’incontro guadagnandosi meritatamente il passaggio del turno. Coach Renzini ha commentato in questo modo: “Ottimo esordio per la Nicoli, che aveva l’arduo compito di dover boxare con una pugile di casa. E’ andata al di là delle mie più rosee aspettative, visto che viene da un lungo periodo di stop per infortunio“.

