Boxe, Daniele Scardina illumina Milano e vince l’IBF International dei supermedi. Demolito Kekalainen in una notte magica

Un solo, unico, gigante, immenso uomo al Superstudio Più di Milano: Daniele Scardina è stato il padrone incontrastato del ring, ha confezionato una prestazione stellare, ha disputato un incontro di altissimo spessore e ha sconfitto sonoramente il finlandese Henri Kekalainen ai punti con verdetto unanime (98-91 per tutti i tre giudici). Il nativo di Rozzano partiva con tutti i favori del pronostico, non ha deluso nell’evento clou della grande notte di boxe nel capoluogo meneghino e ha conquistato meritatamente l’International IBF dei pesi supermedi: la sfida di questa sera era un importante banco di prova per il ribattezzato King Toretto che ha risposto presente sfoderando un pugilato di altissima qualità e ha dimostrato di meritarsi dei palcoscenici importanti.

Il 26enne, che si presentava da imbattuto a questo crocevia della propria carriera (15 vittorie, 14 prima del limite), ha brillato per il suo proverbiale temperamento, ha portato benissimo il montante destro e con il jab sinistro ha fiaccato la resistenza del pugile nordico che raramente è riuscito a metterlo in difficoltà. Scardina ha guadagnato l’ammirazione di un pubblico esigente e la vetrina odierna sarà importante per il prosieguo della carriera perché potrebbe sicuramente ottenere la possibilità di combattere per cinture di ben altro lustro.

Dopo un primo round equilibrato, Scardina ha scaraventato un micidiale gancio sinistro e poi un destro che hanno mandato a terra il finlandese nella seconda frazione. Il pugile nostrano fa subito capire di essere il dominatore del ring, nella quarta ripresa fa volare letteralmente il paradenti dell’avversario con un gancio sinistro violentissimo. Daniele è padrone del match, nel sesto round si fa apprezzare con una serie di montanti, poi nelle ultime tre riprese giganteggia con dei montanti e dei ganci che fiaccano il buon Kekalainen, ottimo incassatore ma incapace di impensierire il nostro portacolori.

L’allievo di Pino Caputo, al peso di 75,3 kg, ha poi dichiarato ai microfoni di Dazn: “Mi sono ripreso Milano, mi prenderò tutta l’Italia e tutto il Mondo. Terrò alta la bandiera e saremo i numeri 1. L’avversario era buono, teneva molto bene ed è stata una bella prova. Mi ero allenato bene e non ho avuto paura“. Da sottolineare anche l’eccezionale parterre di stelle presenti all’evento: i calciatori Danilo D’Ambrosio, Radja Nainggolan, Andrea Petagna, Marco Borriello, il rugbista Martin Castrogiovanni ma anche i cantanti rap Guè Pequeno e Sfera Ebbasta, oltre ai pugili Emiliano Blandamura e Valeria Imbrogno e ai comici Pio e Amedeo.

Foto: FPI