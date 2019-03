Borussia Dortmund-Tottenham, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Si riparte: giornata dedicata agli ottavi di finale di ritorno della massima competizione europea per il calcio, la Champions League. Al Signal Iduna Park scendono in campo Borussia Dortmund e Tottenham: match che sulla carta si preannuncia spettacolare, anche se l’andata in terra britannica ha già messo in chiaro le cose con gli Spurs avanti per 3-1. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come seguire in TV la sfida, oltre alle probabili formazioni.

Champions League 2019

Martedì 5 marzo

Ore 21.00

Borussia Dortmund-Tottenham

Diretta TV sui canali Sky Sport, streaming su SkyGo

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Tottenham

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Guerreiro; Paco Alcácer.

TOTTENHAM (5-3-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Eriksen; Son, Kane.

Foto: CosminIftode / Shutterstock.com