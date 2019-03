Biglietti Parma-Genoa, come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali.

La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, proprio nello Stadio dei crociati, tra i più belli e storici d’Italia.

Foto: Fabrizio Bertani Shutterstock.com