Biglietti Sampdoria-Atalanta, come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

La ventisettesima giornata di Serie A vedrà protagoniste in una delle tre gare della domenica alle ore 15.00 Sampdoria ed Atalanta: il 10 marzo i blucerchiati e gli orobici giocheranno infatti uno scontro diretto per la rincorsa all’Europa. La formazione ligure è a quota 39 in classifica, mentre i nerazzurri sono due lunghezze più su, con 41 punti. All’andata a Bergamo però passarono i doriani, che vinsero per 0-1.

Si preannuncia una sfida molto equilibrata, visto che i blucerchiati arrivano da due vittorie consecutive e Quagliarella continua a segnare gol a grappoli, mentre la Dea si è rialzata dopo un periodo no pareggiando per 3-3 in casa della Fiorentina in Coppa Italia e poi hanno battuto la stessa formazione viola in campionato.

La ventisettesima giornata è ormai alle porte: Sampdoria-Atalanta è una delle tre in programma di domenica pomeriggio nel prossimo turno di Serie A e gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it, dove potrete scegliere il posto che preferite e trovarlo a prezzi vantaggiosi. Le emozioni del massimo campionato italiano vi aspettano.

