Biglietti Juventus-Udinese, come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

Nel giorno della Festa della Donna, venerdì 8 marzo alle 20.30, una Vecchia Signora vorrà sorridere. La Juventus di Massimiliano Allegri, capolista del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, scenderà in campo contro l’Udinese (nel match valido per la 27ma giornata) per rafforzare ulteriormente il proprio primato. L’ottavo scudetto consecutivo è sempre più vicino, visto il successo al San Paolo di Napoli e il +16 sulla formazione partenopea.

Il target dei ragazzi di Allegri sarà, quindi, quello di archiviare la pratica e proiettarsi al ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019 contro l’Atletico Madrid nel migliore dei modi. Non sarà però un match facile. Nonostante il successo esterno all’ombra del Vesuvio, la Juve non è parsa così brillante e un Cristiano Ronaldo spesso e volentieri lasciato solo al proprio destino la dice lunga. E’ chiaro che in questo momento contano i punti ma forse la formazione torinese ha necessità di ritrovarsi anche dal punto di vista dell’identità, soprattutto pensando all’impegno europeo.

Da par suo la squadre di Davide Nicola è in salute. Le ultime due vittorie ottenute hanno permesso ai friulani di aumentare il proprio vantaggio nei confronti delle rivali invischiate nella lotta per la salvezza (+7). Si andrà quindi a Torino con la consapevolezza della propria forza, cercando di uscire dal campo con il risultato positivo. Nel match del girone d’andata, alla Dacia Arena, i campioni d’Italia si imposero 2-0 grazie ai gol di Rodrigo Bentancur e di Cr7. Sarà possibile evitare la capitolazione?

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com