Biglietti Fiorentina-Lazio, come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

Si giocherà domenica 10 marzo una delle sfide più intriganti della 27a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Nel posticipo delle ore 20.30 si affronteranno infatti Fiorentina e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Europa al termine della stagione e sostenitrici di un calcio spesso propositivo e votato all’attacco. Anche per questa ragione la partita chiamerà sicuramente a raccolta appassionati e tifosi che affolleranno le tribune dell’Artemio Franchi di Firenze.

La formazione allenata da Stefano Pioli arriva dalla brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, dove è stata superata nettamente sia nel punteggio sia nel gioco. Servirà un immediato riscatto a Federico Chiesa e compagni per non perdere ulteriore terreno rispetto alle dirette avversarie. La squadra di Simone Inzaghi invece si avvicina all’incontro sulle ali dell’entusiasmo per il derby brillantemente vinto contro la Roma, rispetto alla quale ha ora in classifica soltanto tre punti di distacco con una partita da recuperare.

