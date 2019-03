Biathlon, Europei Junior Sjusjoen 2019: nelle individuali odierne indietro gli azzurrini

Non ci sono grandi notizie per l’Italia nelle individuali disputate a Sjusjoen, in Norvegia, valide per gli Europei Junior di biathlon: i primi ori prendono la strada di Germania e Francia, mentre si iscrivono al medagliere anche Norvegia, Slovenia e Svezia. Molto staccati invece tutti gli azzurrini al traguardo.

Nella 15 km individuale maschile oro per il tedesco Tim Grotian, che vince in 40’33″4, precedendo di 23″4 il norvegese Vebjoern Soerum, secondo, e di 54″2 lo sloveno Alex Cisar, terzo. Italiani molto attardati: 32° Didier Bionaz a 5’01″5, 40° Michael Durand a 5’53″6, 56° Tommaso Giacomel a 7’01″7, mentre non è partito Cedric Christille.

Nella 12.5 km individuale femminile vittoria della transalpina Camille Bened in 40’09″2, davanti alla svedese Amanda Lundstroem, staccata di 5″5, ed alla tedesca Franziska Pfnuer, attardata di 29″7. Le italiane: 23ma Hannah Auchentaller a 3’43″9, 31ma Beatrice Trabucchi a 4’40″9, 32ma Eleonora Fauner a 4’45″4, 36ma Rebecca Passler a 5’03″9.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock.com