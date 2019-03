Biathlon, Mondiali Oestersund 2019, Lisa Vittozzi: “Ho azzerato tutto e ho provato a salvare il salvabile”

Neppure l’inseguimento femminile è favorevole alle azzurre ai Mondiali di biathlon: Lisa Vittozzi limita i danni e chiude decima, mentre Dorothea Wierer termina 20ma. Recuperano in Coppa del Mondo Marte Olsbu Roeiseland, quarta oggi, ed Anastasiya Kuzmina, sesta al traguardo. Le altre italiane: 39ma Federica Sanfilippo, 48ma Nicole Gontier. Di seguito le dichiarazioni delle azzurre al sito federale.

Vede il bicchiere mezzo pieno Lisa Vittozzi: “E’ stato destabilizzante ritrovarsi a fare sei errori nei primi due poligoni. Poi ho azzerato tutto e ho provato a salvare il salvabile. Alla fine mi sono salvata e ho tirato fuori una bella gara, importante per fare punti per la Coppa del Mondo. Sono contenta di aver svoltato in positivo. Non saranno comunque queste gare che mi abbatteranno, so che il mio potenziale è ben più alto e che posso fare di più. Ora affronto le prossime gare, cercando di dimenticare queste prime due giornate storte“.

Perde la vetta della classifica generale a favore della compagna Dorothea Wierer: “Peccato per la seconda serie dove ho fatto quattro errori e con quattro giri di penalità ero anche abbastanza cotta. Alla seconda serie a terra c’era una specie di tempesta di neve. E’ chiaro che otto errori sono troppi. Io ho provato a rimanere calma, ma non vedevo molto e non sapevo se dare tacche o non dare tacche. E’ stato tutto abbastanza complicato“.

Non riesce ad entrare in zona punti commettendo otto errori al tiro Nicole Gontier: “Sono partita abbastanza bene con la prima, ma c’è qualcosa che sbaglio e che devo recuperare. Proverò a farlo con le prossime gare“.

Foto: Federico Angiolini