Biathlon, Mondiali 2019: le percentuali al poligono della stagione. Le migliori 10 e la classifica delle azzurre

Stanno per scattare i Mondiali di biathlon, che dal 7 al 17 marzo si terranno a Oestersund, in Svezia: in palio 12 titoli iridati (8 individuali e 4 staffette), ma i punteggi assegnati varranno anche per la Coppa del Mondo. Vincerà chi saprà essere veloce sugli sci e precisa al poligono. A tal proposito andiamo a vedere le migliori in questa stagione al tiro nelle competizioni femminili e quali sono le percentuali delle italiane.

Queste le percentuali delle migliori 10 tiratrici in Coppa del Mondo (tra coloro che hanno sparato almeno 190 colpi):

Vittozzi Lisa (Italia) 316/344 (91%)

Runggaldier Alexia (Italia) 178/194 (91%)

Starykh Irina (Russia) 236/264 (89%)

Kryuko Iryna (Bielorussia) 255/285 (89%)

Vitkova Veronika (Rep. Ceca) 242/270 (89%)

Hildebrand Franziska (Germania) 304/343 (88%)

Hojnisz Monika (Polonia) 287/325 (88%)

Anastasiya Merkushyna (Ucraina) 206/233 (88%)

Dzhima Yuliia (Ucraina) 190/216 (87%)

Horchler Karolin (Germania) 258/295 (87%)

Queste le percentuali stagionali in Coppa del Mondo delle altre azzurre convocate per i Mondiali:

Wierer Dorothea (Italia) 312/356 (87%)

Sanfilippo Federica (Italia) 236/307 (78%)

Gontier Nicole (Italia) 185/267 (69%)

Foto: Federico Angiolini