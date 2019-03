Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2019: Alena Kostornaia out per “ragioni mediche”. Al suo posto Ksenia Sinitsyna

Brutta tegola in casa Russia. La vincitrice dell’ultima Finale del Junior Grand Prix Alena Kostornaia non potrà partecipare ai prossimi Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, al via questa settimana a Zagabria (Croazia). La notizia è arrivata tramite una nota ufficiale diramata dalla federazione russa, la quale non ha precisato le motivazioni del forfait motivando la decisione con un generico “ragioni mediche“.

Al posto della fuoriclasse allenata da Eteri Tutberidize subentrerà un’altra pattinatrice di alto livello, Ksenia Sinitsyna, atleta che ha ben figurato in occasione degli ultimi Nazionali dove ha conquistato, in una gara molto difficile, la quarta posizione.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating