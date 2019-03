Biathlon, Mondiali 2019: inseguimento maschile. Orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali ed i distacchi

Con la 12.5 km pursuit maschile proseguono oggi le gare individuali ai Mondiali di biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara ci saranno per l’Italia tre atleti: Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”.

Di seguito il programma completo dell’inseguimento maschile dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara iridata.

IL PROGRAMMA DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DEI MONDIALI DI OESTERSUND

Domenica 10 marzo

ore 16:30 12.5 km inseguimento maschile

diretta tv su Eurosport 1

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

LA STARTLIST DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DEI MONDIALI DI OESTERSUND

1 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 LOGINOV Alexander RUS 0:14

3 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:17

4 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:17

5 DESTHIEUX Simon FRA 0:25

6 FOURCADE Martin FRA 0:33

7 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0:35

8 LESSER Erik GER 0:45

9 PEIFFER Arnd GER 0:47

10 WEGER Benjamin SUI 0:50

11 DOLL Benedikt GER 0:56

12 NAWRATH Philipp GER 1:05

13 BOE Tarjei NOR 1:06

14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:12

15 EDER Simon AUT 1:15

16 EBERHARD Julian AUT 1:22

17 FAK Jakov SLO 1:22

18 BAUER Klemen SLO 1:22

19 GARANICHEV Evgeniy RUS 1:23

20 GUIGONNAT Antonin FRA 1:24

21 LANDERTINGER Dominik AUT 1:25

22 DOHERTY Sean USA 1:32

23 KUEHN Johannes GER 1:33

24 JACQUELIN Emilien FRA 1:34

25 HIIDENSALO Olli FIN 1:35

26 STROLIA Vytautas LTU 1:38

27 WINDISCH Dominik ITA 1:40

28 ANEV Krasimir BUL 1:42

29 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:44

30 KRUPCIK Tomas CZE 1:49

31 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:49

32 FINELLO Jeremy SUI 1:50

33 MALYSHKO Dmitry RUS 1:51

34 NORDGREN Leif USA 1:52

35 SEPPALA Tero FIN 1:56

36 LEITNER Felix AUT 1:57

37 GRONMAN Tuomas FIN 1:58

38 ILIEV Vladimir BUL 2:00

39 HASILLA Tomas SVK 2:00

40 CHEPELIN Vladimir BLR 2:01

41 NELIN Jesper SWE 2:02

42 TKALENKO Ruslan UKR 2:02

43 BORMOLINI Thomas ITA 2:08

44 KRCMAR Michal CZE 2:09

45 JAEGER Martin SUI 2:10

46 WIESTNER Seraŵn SUI 2:11

47 YEREMIN Roman KAZ 2:13

48 KOBONOKI Tsukasa JPN 2:16

49 KAZAR Matej SVK 2:18

50 GOW Scott CAN 2:18

51 ELISEEV Matvey RUS 2:20

52 HOFER Lukas ITA 2:21

53 BUTA George ROU 2:29

54 OTCENAS Martin SVK 2:33

55 KAUKENAS Tomas LTU 2:35

56 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2:38

57 GUZIK Grzegorz POL 2:39

58 BROWN Jake USA 2:41

59 OZAKI Kosuke JPN 2:41

60 TACHIZAKI Mikito JPN 2:42

Foto: Federico Angiolini