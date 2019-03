Biathlon, Mondiali 2019: gli azzurri per la staffetta mista e l’ordine dei frazionisti. E’ caccia al podio

Nessuna sorpresa tra i nomi del quartetto azzurro, bensì nell’ordine dei frazionisti: domani scatteranno i Mondiali di biathlon ad Oestersund, in Svezia, e il primo titolo ad essere assegnato sarà quello della staffetta mista. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km.

Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero domani (start previsto alle ore 16.15) ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. Per il resto confermate Lisa Vittozzi al lancio e Dorothea Wierer in seconda frazione.

Mondiali di biathlon – Staffetta mista (7 marzo ore 16.15)

Italia

Lisa Vittozzi

Dorothea Wierer

Lukas Hofer

Dominik Windisch

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini