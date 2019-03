Biathlon, Mondiali 2019: domani la sprint femminile (8 marzo). Programma, orario e tv. Come vederla in streaming

Domani alle 16.15 la 7.5 km sprint femminile animerà la scena nei Mondiali di biathlon ad Oestersund (Svedia). Sulle nevi scandinave le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si contenderanno medaglie e punti importanti per la conquista della Coppa del Mondo.

Le due azzurre, grandi protagoniste di questa stagione, saranno tra le osservate speciali avendo fatto vedere grandi cose nelle tappe di Coppa e una continuità di rendimento notevole. Le avversarie qualificate però non mancheranno. La finlandese Kaisa Mäkäräinen, la norvegese Marte Olsbu Røiseland, le slovacche Anastasiya Kuzmina, Paulína Fialková, la tedesca Laura Dahlmeier e la ceca Markéta Davidová saranno tra le papabili per il successo finale in una gara in cui ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Servirà, come è noto, grande velocità sugli sci stretti e precisione al poligono per imporsi. Le due azzurre sono tra le favorite ma l’equilibrio regna sovrano e anche le condizioni meteo potranno influenzare la gara.

IN TV – L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara iridata.

Venerdì 8 marzo

16.15 Sprint femminile

Foto: Federico Angiolini