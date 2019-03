Biathlon, Europei Junior Sjusjoen 2019: nelle staffette odierne posizioni di rincalzo per l’Italia

Non ci sono grandi notizie per l’Italia nelle staffette disputate a Sjusjoen, in Norvegia, valide per gli Europei Junior di biathlon: doppietta della Russia, davanti a Svizzera e Svezia nella singola e precedendo nella mista Norvegia e Germania. Italia tredicesima nel primo caso e settima nel secondo.

Nella staffetta singola oro alla Russia (Ksenia Dovgaya – Igor Malinovskii) in 42’27″8 davanti alla Svizzera (Amy Baserga – Sebastian Stalder), seconda a 6″9, ed alla Svezia (Amanda Lundstroem ed Henning Sjokvist), terza a 22″0. Italia (Rebecca Passler – Michael Durand) 13ma a 2’05″8.

Nella staffetta mista titolo continentale alla Russia (Anastasiia Goreeva – Alina Klevtsova – Aleksandr Bektuganov – Said Karimulla Khalili) in 1:18’06″8, davanti alla Norvegia (Hilde Fosse – Randi Sollid Nordvang – Vebjoern Soerum – Sivert Guttorm Bakken), d’argento a 37″2, ed alla Germania (Hanna Kebinger – Juliane Fruehwirt – Tim Grotian – Julian Hollandt), di bronzo a 1’05″3. Italia (Hannah Auchentaller – Beatrice Trabucchi – Tommaso Giacomel – Didier Bionaz) settima a 3’31″6.

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock.com