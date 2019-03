Biathlon, Lukas Hofer: “Sono soddisfatto della gara. La pista mi piace e ci proverò anche domani”

Lukas Hofer ha chiuso al secondo posto la sprint di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo di biathlon. Queste le dichiarazioni dell’azzurro: “Sicuramente sono soddisfatto della gara, sono riuscito a fare un poligono come so farlo, come ho dimostrato in allenamento ma anche nel corso della stagione, solo che non ci sono riuscito negli appuntamenti più importanti. Ma ben venga se riesco a chiudere la stagione come l’anno scorso, un altro podio non fa mai male, soprattutto come motivazione per l’anno prossimo e per la classifica generale di questa stagione. Ovviamente avrei preferito ottenere questo risultato ai Mondiali, perché ci sono in palio le medaglie, ma è sempre Coppa del mondo e il livello è lo stesso. È stata una gara regolare, le condizioni sono state uguale per tutti e non è stata una lotteria, dove bisogna aver fortuna. La nebbia c’era, l’avevamo vista all’azzeramento, ma non era come a Oberhof”.

Domani Hofer proverà a battere Johannes Boe nell’inseguimento: “Con la condizione che ho adesso sì, sono anche un po’ stanco e avevo un po’ di febbre quando sono arrivato qui dopo il viaggio. Perciò sono ancora più contento per com’è andata a finire, un podio con un dieci su dieci ti dà fiducia per i prossimi giorni. Questa pista mi piace perché ci son tante salite lunghe e tratti tecnicamente impegnativi. Poi anche al poligono serve carattere”.

Queste le parole di Dominik Windisch: “L’inizio di questa settimana è stato molto emozionante, perché ho ricevuto molti messaggi e tante telefonate dopo l’oro della mass start ai Mondiali. È stato bellissimo, anche perché c’era qualche giorno di riposo in più prima della gara successiva e potevo ripartire con la testa giusta oggi. Sono andato molto bene al tiro considerando le condizioni che non erano facili e ho pensato che anche con un errore poteva andare bene. Poi il tempo si è schiarito e gli altri hanno trovato poligoni puliti. La gara a inseguimento sarà molto interessante: è ancora tutto aperto, siamo tutti vicini, da dietro si può recuperare e davanti possono perdere”.

si ringrazia il sito FISI per le dichiarazioni

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini