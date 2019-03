Biathlon, IBU Junior Cup Sjusjoen 2019: Tommaso Giacomel nella 10 km sprint maschile centra il secondo posto!

Tommaso Giacomel centra uno splendido secondo posto nella 10 km sprint maschile disputata a Sjusjoen, in Norvegia, valida per l’IBU Junior Cup di biathlon: l’azzurro chiude a 6″9 dal vincitore, il tedesco Tim Grotian, che vince in 25’50″1, mentre è terzo il norvegese Filip Andersen con un ritardo di 8″1. Decimo Didier Bionaz a 1’00″6, 20° Michael Durand a 1’41″1, 57° Cedric Christille a 3’11″4.

Nella 7.5 km sprint femminile vittoria della russa Anastasiia Goreeva in 21’56″1, davanti alla bulgara Milena Todorova, staccata di 3″9, ed alla tedesca Hanna Kebinger, attardata di 5″6. Le italiane: 11ma Eleonora Fauner a 57″8, 26ma Hannah Auchentaller a 1’59″9, 60ma Beatrice Trabucchi a 3’11″2, 83ma Rebecca Passler a 4’39″2.

Nella tappa di Otepää, in Estonia, di IBU Cup, nella 10 km sprint maschile vittoria del tedesco David Zobel in 24’15″8, davanti ai norvegesi Henrik L’Abee-Lund, secondo a 9″2, e Johannes Dale, terzo a 11″0. Gli azzurri: 13° Patrick Braunhofer, staccato di 1’06″2, 22° Daniele Cappellari a 1’34″8, 27° Saverio Zini con un ritardo di 1’49″4.

Nella 7.5 km sprint femminile successo della transalpina Chloe Chevalier in 22’18″1, davanti a due tedesche, Janina Hettich, staccata di 5″2, e Juliane Fruehwirt, attardata di 12″9. Così le azzurre in gara: 27ma Michela Carrara a 1’28″1, 37ma Samuela Comola a 2’00″3, 48ma Irene Lardschneider a 2’47″0.

Foto: Federico Angiolini