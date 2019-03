Biathlon, IBU Cup Otepää 2019: Daniele Cappellari secondo nella super sprint maschile

Daniele Cappellari centra uno splendido secondo posto nella super sprint disputata a Otepää, in Estonia, valida per l’IBU Cup di biathlon: l’azzurro chiude a 13″8 dal vincitore, il norvegese Endre Stroemsheim, che chiude in 13’13″2, mentre è terzo un altro norvegese, Henrik L’Abee-Lund, con un ritardo di 24″6. 20° Patrick Braunhofer, staccato di 1’56″1, mentre non rientra nella finale a 30 Saverio Zini, fuori in qualifica col 60° posto.

Nella super sprint femminile successo della tedesca Anna Weidel in 14’35″3, davanti all’austriaca Dunja Zdouc, staccata di 31″9, ed alla norvegese Thekla Brun-Lie, attardata di 45″1. Fuori in qualifica tutte le azzurre in gara: 35ma Michela Carrara, 44ma Irene Lardschneider, 55ma Samuela Comola.

Scattata quest’oggi anche la tappa di IBU Junior Cup di Sjusjoen, in Norvegia, località che la settimana prossima ospiterà gli Europei di categoria. Nella 10 km sprint maschile affermazione dello sloveno Alex Cisar in 25’04″8, con 23″1 sul russo Andrei VIukhin e 31″5 sull’elvetico Nico Salutt. Gli italiani: 18° Didier Bionaz a 1’32″6, 20° Michael Durand a 1’34″5, 40° Tommaso Giacomel a 2’03″2, 45° Cedric Christille a 2’13″2.

Nella 7.5 km sprint femminile vittoria della svedese Amanda Lundstroem in 21’47″0, davanti alla bulgara Milena Todorova, staccata di 4″7, ed all’ucraina Anna Kryvonos, attardata di 18″4. Le italiane: 32ma Eleonora Fauner a 1’52″8, 44ma Rebecca Passler a 2’18″0, 60ma Hannah Auchentaller a 3’10″5, 63ma Beatrice Trabucchi a 3’22″4.

Foto: Federico Angiolini