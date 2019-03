Biathlon, Mondiali 2019: le previsioni meteo. Neve e vento gelido in arrivo ad Oestersund

Oestersund, località svedese, avrà addosso gli occhi del mondo del biathlon per una dozzina di giorni: dal 7 al 17 marzo si terranno i Mondiali e naturalmente molto importanti saranno le condizioni meteo. Il poligono della pista è considerato facile in assenza di vento, ma di difficile lettura in presenza di folate, dato che è esposto su tutti i lati.

Per quanto concerne il primo fine settimana di gare, l’istituto meteorologico svedese indica previsioni tendenti alla neve e temperature che potrebbero arrivare alla doppia cifra al di sotto dello zero. Le condizioni peggiori dovrebbero esserci proprio per la staffetta mista di giovedì e per la sprint femminile di venerdì, quando sono previste precipitazioni nevose e vento moderato.

Per quanto concerne la sprint maschile del sabato e i due inseguimenti domenicali, invece, non vi dovrebbero essere precipitazioni ma il cielo dovrebbe essere coperto, mentre il vento dovrebbe essere più lieve rispetto ai giorni precedenti. Mancano però poco meno di 48 ore all’assegnazione del primo titolo iridato e le condizioni potrebbero variare.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini