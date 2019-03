Biathlon, Coppa del Mondo 2019: Johannes Boe completa il Grande Slam, trionfo nella mass start di Oslo. Hofer sesto

Johannes Boe ha completato la stagione da favola e ha vinto anche la mass start di Oslo, gara conclusiva della Coppa del Mondo 2019 di biathlon. Il fuoriclasse norvegese si è imposto di fronte al proprio pubblico e ha così messo a segno il 16° successo stagionale (record assoluto), alzando al cielo anche la Sfera di Cristallo di specialità e chiudendo con il mitologico Grande Slam visto che ha portato a casa la Coppa del Mondo generale e tutte quelle di specialità (in passato ci erano riusciti solo i francesi Martin Fourcade e Raphael Poirée). Apoteosi del fenomeno che oggi non ha conosciuto rivali: 0 al poligono con una rapidità allucinante e dominio assoluto visto che ha tagliato il traguardo col tempo di 37:25.6 fermandosi anche per prendere la bandiera e indossare l’elmo da Vichingo in modo da festeggiare al meglio.

Il 25enne ha avuto la meglio sul tedesco Arnd Peiffer, Campione del Mondo dell’individuale che ha pagato 19.2 secondi di ritardo nonostante lo 0 al tiro. Podio completato dall’altro teutonico Benedikt Doll (a 38 secondi, un errore nella prima e nella quarta serie) che nel finale ha regolato l’austriaco Eberhard e il norvegese Christiansen. Ottimo sesto posto del nostro Lukas Hofer attardato di 1:07: l’altoatesino, secondo nella sprint di Oslo, ha mancato un bersaglio in apertura ma poi si è scatenato sugli sci nel secondo e nel terzo giro rimanendo in corsa per il podio. Il forcing operato gli è però costato caro e i due errori commessi nella terza avventura al tiro non gli hanno permesso di arrivare più in alto (negli ultimi metri è anche caduto dopo un fortuito contatto col francese Desthieux).

Dominik Windisch si presentava da Campione del Mondo della specialità ma si è subito chiamato fuori dalla lotta con due errori iniziali e ha concluso in 16esima posizione a 1:53.9 di ritardo da Boe (quattro sbagli complessivi).

Foto: Federico Angiolini