Beach volley, World Tour 2019 Sydney. Zuccarelli/Traballi e Rossi/Carambula a caccia del tabellone principale in Australia

Inizia dall’Australia l’avventura in senso assoluto per Enrico Rossi e Adrian Carambula, alla prima uscita ufficiale assieme e l’avventura 2019 di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi dopo la stagione scorsa che le ha viste protagoniste a più riprese. A Sydney le due coppie italiane cercheranno di raggiungere Caminati/Ranghieri, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth nel main draw, le cui sfide prenderanno il via domani nella serata italiana.

Cammino tutt’altro che semplice, in campo femminile, per Zuccarelli/Traballi che dovranno affrontare solo una partita, che si preannuncia molto complicata per accedere al main draw. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra tra le padrone di casa australiane Laird/Palmer e le austriache Strauss/Strauss. Laird, in coppia con Artacho del Solar, è stata campionessa Mondiale Under 21 nel 2014 e vanta due terzi posti (uno dei quali in coppia con Bawden due anni fa proprio sulla sabbia di Sydney), mentre la più esperta Palmer non sale su un podio (l’unico in carriera) del World Tour da 10 anni e curiosamente anche lei ha condiviso questa gioia con Bawden, seconda a Stare Jablonki nel 2009. Le sorelle Strauss, assieme da quest’anno, hanno trovato già il modo di eliminare in qualificazione l’unica coppia italiana presente a Phnom Penh, Barboni/Puccinelli, chiudendo al 17mo posto, poi si sono appena prese la soddisfazione di conquistare il primo podio della carriera conquistando il terzo posto al torneo 1 Stella di Visakhapatnam.

In campo maschile, invece, Rossi e Carambula saranno in campo all’1.30 ora italiana per affrontare i neozelandesi Sam O’Dea, che vanta un podio assieme al fratello Ben al torneo 1 Stella di Gold Coast nel 2017, e Johann Timmer, all’esordio assoluto nel World Tour. In caso di vittoria, gli azzurri nella gara decisiva per l’ingresso nel main draw potrebbero trovarsi di fronte una coppia polacca da non sottovalutare composta dal veterano Prudel, che per anni ha formato con Fijalek il binomio più forte di Polonia conquistando una vittoria (The Hague nel 2014) e 10 podi complessivi nel World Tour, e il diciottenne Dominik Poznanski. I polacchi dovranno affrontare nel primo turno delle qualificazioni gli svedesi Appelgren/Annerstedt.

Primo turno qualificazione femminile: Wopat/Hochevar (Usa)-Bye, Kotlasova/Resova (Cze)-Kloda/Ceynowa (Pol), Soria/Carro (Espo)-Lauren/Gregory (Aus) 2-0 (21-9, 21-6), Rohkamper/Rohkamper (Aus)-Arvaniti/Karagkouni (Gre), Brzostek/Wachowicz (Pol)-Bye, Tilley/Polley (Nzl)-Pata/Toko (Van), Andriukaityte/Vitkauskaite (Ltu)-Kirwan/MacDonald (Nzl), Bye-Hasegawa/Futami (Jpn), Lin/Zeng (Chn)-Bye, Sondergard/Okholm (Den)-Olivova/Rehackova (Cze), Yoken/Wahlén (Swe)-Klinke/Ottens (Ger), Zhang/Zhang (Chn)-Schneider/Körtzinger (Ger), Gruszczynska/Gromadowska (Pol)-Vorlova/Kopecka (Cze), Jenkins/Johnson (Aus)-Harnett/Lapointe (Can), Strauss/Strauss (Aut)-Laird/Palmer (Aus), bye-Zuccarelli/Traballi (Ita)

Primo turno qualificazione maschile: Kolinske/Evans (Usa)-Arkaev/Abramov (Rus), Hartles/Nicklin (Nzl)-Dollinger/Kulzer (Ger), Dumek/Bercik (Cze)-Kopp/Burlacu (Can), Márcio /Harley (Bra)-Krou/Rowlandson (Fra), Huber/Dressler (Aut)-Huerta/Menéndez (Esp), MacNeil/Hoey (Can)-Zhou/Li (Chn), Prudel/Poznanski (Pol)-Appelgren/Annerstedt (Swe), Timmer/O’Dea (Nzl)-Rossi/Carambula (Ita), Winter/Hörl (Aut)-Mann/Blake (Aus), Grabovskyy/Wheelan (Can)-Métral/Haussener (Sui), Gottsu/Ageba (Jpn)-Ikeda/Shiratori (Jpn), Herrmann/Simonsson (Swe)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu), Erdmann/Betzien (Ger)-Bello/Bello (Eng) 2-1 (21-17, 19-21, 15-13), Koshikawa/Hatabe (Jpn)-Nusbaum/Plantinga (Can) 0-2 (5-21, 0-21 rit.), Ferguson/Dickson (Aus)-Friedl/Trummer (Aut), Tang/Schumann (Aus)-Brunner/Priddy (Usa).

Foto: Ettore Griffoni LPS