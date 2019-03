Basket Serie A 2019: la Virtus Bologna sfida Milano e piazza il colpo Mario Chalmers!

Se la Virtus Bologna voleva smuovere il panorama della Serie A di basket si può dire che ci sia ampiamente riuscita. La società bianconera, infatti, ha piazzato il colpo Mario Chalmers. L’ex playmaker dei Miami Heat (con i quali ha vinto due titoli assieme a LeBron James, Chris Bosh e Dwyane Wade) che attualmente era svincolato, dopo quattro anni, che si sono ridotti a due annate vere e proprie nei Memphis Grizzlies (costellate da numerosi infortuni) è pronto, quindi, per la nuova avventura in Italia per dare l’assalto al trono di Milano.

Mario “Rio” Chalmers non ha bisogno di presentazioni. Nato ad Anchorage, Alaska, il 19 maggio 1986, dopo quattro anni alla Barlett High School ha giocato per tre stagioni nei Jayhawks di Kansas (con i quali ha anche vinto il titolo NCAA nel 2008), prima di sbarcare nella NBA. Dal 2008 al 2015 è stato protagonista dell’era dei Miami Heat dei “Big Three” con quatto Finals all’attivo e, come detto, due anelli. Un giocatore che ha sempre messo in mostra grande coraggio e carattere, tanto da litigare sul parquet con LeBron James senza il minimo timore reverenziale.

La Virtus Bologna ha rimescolato le carte della Serie A1 con un innesto di spessore e grandissima qualità. Se Chalmers sarà in buone condizioni fisiche si tratterà di un upgrade notevole per la formazione emiliana. Sarà sufficiente per fare vacillare la leadership di Milano?

