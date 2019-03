Basket, Serie A 2019, 21a giornata: Brindisi vince al supplementare l’anticipo del mezzogiorno, sconfitta una gagliarda Torino

L’Happy Casa Brindisi vince un match combattutissimo contro la Fiat Torino nell’anticipo del mezzogiorno della ventunesima giornata di Serie A. E’ una vittoria al supplementare molto importante, quella raccolta dagli uomini di coach Vitucci, perché consente loro di restare in piena lotta per la conquista del fattore campo in una serie di quarti di finale dei playoff scudetto. Brindisi ha in Riccardo Moraschini il miglior realizzatore con 21 punti (molti dei quali di grande importanza), ma anche Devondrick Walker fa la sua ottima figura con 20. Ne realizzano 15 Jeremy Chappell, 14 Erik Rush e 13 John Brown. Sul fronte torinese, invece, 22 di Darington Hobson, 18 di Dallas Moore, 17 di James Michael McAdoo e 15 di Mouhammadou Jaiteh. Due i dati statistici interessanti: pur tirando peggio, in percentuale, da tre punti (34,3% contro 42,9%), Brindisi domina la partita a rimbalzo: 41-27.

Dopo l’iniziale 5-2 brindisino firmato Banks e Moraschini, Torino accende la luce in maniera inattesa e improvvisa: alla Fiat entra di tutto, con McAdoo che diventa principale protagonista di un parziale di 0-11 che, poi, Moore e Hobson trasformano ulteriormente in un 4-18: l’Happy Casa tutto si aspettava meno che trovarsi sotto 9-20. Moraschini e Gaffney riportano sotto la formazione di casa, poi Hobson e Jaiteh concludono il primo quarto sul 15-24.

Gli ospiti mantengono il loro vantaggio fino alla tripla di Cotton del 21-29, poi Brindisi riaccende la luce con Moraschini e soprattutto Walker, che riportano i padroni di casa in vantaggio. Ai due si unisce Rush, e mentre la Fiat non riesce più a giocare come nella prima frazione, l’Happy Casa riesce a ritrovare il filo del discorso che intendeva effettuare a inizio gara. Il parziale diventa di 17-3, quasi a replicare il 4-18 torinese precedente; all’intervallo lungo si va sul 44-38.

John Brown apre bene il terzo periodo, con i punti che portano Brindisi sul 50-40 e più in generale con un momento in cui la partita, semplicemente, viene a lui. Chappell firma il +11 (55-44), la Fiat in qualche modo resiste con Hobson e McAdoo, restando intorno alle dieci lunghezze di svantaggio. Proprio Hobson tenta in qualche modo di ricucire lo strappo con la tripla del 62-57, ma i padroni di casa mantengono il controllo dell’incontro ed entrano negli ultimi dieci minuti sul 68-59.

Nell’ultimo quarto Brindisi tocca anche il +12 con la tripla di Chappell che vale il 73-61 e sembra poter tenere la situazione sotto la lente d’ingrandimento. Ciò che sfugge, però, è la reazione di Torino, che in due minuti finisce trascinata da Moore e Wilson e passa in vantaggio con un parziale di 0-14. L’Happy Casa, pur scossa anche nel gioco, riesce in qualche modo a riprendersi, ma nel duello finisce sotto 78-82 con meno di un minuto da giocare. Wilson commette fallo sul tiro da tre di Walker, che però fa 2/3 e lascia la Fiat avanti di due punti, poi succede di tutto: Hobson sbaglia un tiro complicato, Brindisi quasi perde palla e si salva solo perché Walker la tiene stretta e ha la freccia del possesso alternato in proprio favore, Banks commette fallo in attacco su un Poeta attentissimo in tutta la fase finale a 10 secondi dal termine. Sembra finita, e invece Hobson non trova ricezioni sulla rimessa, con McAdoo che in più spende fallo prima che possa succedere qualsiasi cosa. Palla di nuovo a Brindisi, Walker fallisce la tripla del sorpasso, ma Banks raccoglie il rimbalzo in attacco e, cadendo indietro, segna il canestro dell’82-82 a 1″2 dalla sirena. Moore ci prova da quasi nove metri, la palla danza sul ferro e non entra: supplementare.

Nel prolungamento ci sono un paio di minuti e mezzo di lotta veramente aspra, con Hobson che regala ancora tre punti di vantaggio alla Fiat. Moraschini e Gaffney, però, dall’84-87 ribaltano la situazione, poi a due minuti dalla fine Chappell piazza un tiro da tre mortifero non tanto per il punteggio quanto per il morale torinese: gli ospiti cominciano a commettere errori in serie, tra falli in attacco, Wilson che abbatte Moraschini su una tripla regalandogli tre liberi. Brindisi riesce a vincere una delle migliori partite di quest’anno per 96-89 e a continuare la propria lotta per l’ingresso nei primi quattro posti.

HAPPY CASA BRINDISI-FIAT TORINO 96-89 dts (15-24, 44-38, 68-59, 82-82)

BRINDISI – Banks 9, Rush 14, Gaffney 4, Zanelli ne, Guido ne, Moraschini 21, Walker 20, Cazzolato ne, Wojciechowski, Chappell 15, Taddeo ne, Brown 13. All. Vitucci

TORINO – Wilson 8, Anumba ne, Hobson 22, Guaiana ne, Poeta 4, Cusin, McAdoo 17, Jaiteh 15, Marrone ne, Portannese, Moore 18, Cotton 5. All. Galbiati

Credit: Ciamillo