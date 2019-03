Basket, i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana, grandi partite per Ruzzier e Moraschini

Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni.

La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket Brescia ha fornito la sua seconda miglior prestazione dell’anno sul suolo tricolore: 14 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 25 di valutazione, ma soprattutto il ruolo di faro della rimonta bresciana, almeno fino alla tripla con spazio infinito a disposizione di Hamilton uscita. Magari non riuscirà a conquistare il posto per i Mondiali di Cina, ma l’ex Sutor Montegranaro, Virtus Roma, Milano e Cremona sta dimostrando quanto sia stata, e sia tuttora, importante la sua evoluzione cestistica anno dopo anno. Accanto a lui, inoltre, ha mostrato i muscoli Awudu Abass: 19 punti, 5 rimbalzi, 6 falli subiti e 21 di valutazione per la seconda volta consecutiva, dopo che ci era già arrivato nel match di Pesaro contro la VL.

Gli uomini vincenti, però, sono altri due. Uno è Michele Ruzzier, autore di una splendida partita contro Pistoia proprio mentre più d’un suo compagno qualche problema l’ha avuto. Per il giocatore della Vanoli Cremona c’è la miglior gara di tutta la sua carriera in Serie A, con un 22 di valutazione corredato da 20 punti, 4 falli subiti, tanta sostanza e una grande precisione al tiro (7/10 dal campo, 5/5 in lunetta. L’altro, che quasi non fa più notizia, è Riccardo Moraschini, autentico trascinatore di Brindisi in un difficile finale contro Torino: in questo caso le statistiche non spiegano tutto, perché al di là dei 21 punti, dell’1/9 da tre e di altri dati è da sottolineare come abbia contribuito a prendersi sulle spalle l’Happy Casa quando s’è trattato di mettere un punto a un match fattosi molto complicato.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo